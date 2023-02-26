140 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الثاني بصبيا

بدأ أكثر من ١٤٠ ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا اليوم أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الحكومي والأهلي والعالمي، وذلك وفق تعميم الوزارة المنظّم للاختبارات الذي تضمن بدء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني للصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي ضمن اليـوم الدراسي اعتبارًا مـن يـوم الأحد 28/7/1444
وبدأت الاختبارات التحريرية لجميع المراحل اليوم بالإضافة إلى رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 10/8/1444 .
وأوضح مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي أن ١٢٥٠ مدرسة بتعليم صبيا قد استعدت مبكرًا للاختبارات عبر تهيئة البيئة المدرسية الملائمة، وتشكيل اللجان والتأكد من سلامة القاعات، إضافة إلى مراعاة وسائل الأمن والسلامة في المدارس.
وأكد "مسملي" على ضرورة الالتزام بتعميم وزارة التعليم الصادر بشأن آلية إجراء اختبارات نهاية الفصل الثاني والتقيد بالإجراءات الواردة في الأدلة لمعالجة أي إشكال في الاختبارات والتواصل مع الإدارة ومكاتب التعليم لتذليل العقبات.
ونفذ مدير التعليم عددًا من الجولات الميدانية على مدارس تعليم صبيا؛ وذلك تزامنا مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث وقف على سير الاختبارات في المدارس، واطلع على اللجان والاستعدادات وجاهزية المدارس؛ بما يضمن تأدية الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.
من جانبه أفاد مدير قسم الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي بأن الصفوف الدراسية من الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال قد تم استكمال تقويم أدائهم في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني، ورصد النتائج في نظام نور، واستخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات.
وأوضح الحازمي أن أكثر من ٢٠٠ زيارة إشرافية تمت خلال الأسبوع الأول من الاختبارات، فيما تم جدولة ما يزيد ١٤٠٠ زيارة للأسبوع الثاني على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، كما أن الإدارة وفي إطار تهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات عملت على نشر العديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.