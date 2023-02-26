140 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الثاني بصبيا

وأوضح الحازمي أن أكثر من ٢٠٠ زيارة إشرافية تمت خلال الأسبوع الأول من الاختبارات، فيما تم جدولة ما يزيد ١٤٠٠ زيارة للأسبوع الثاني على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، كما أن الإدارة وفي إطار تهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات عملت على نشر العديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.