شراكة استراتيجية بين مجموعة الشريف القابضة وشركة تكنولوجيا الغاز الكورية

وستقوم كوغاز بإنشاء عدة مشاريع مشتركة في المملكة لخدمة قطاع الغاز الطبيعي المتنامي كما تعمل كوغاز حاليًا على تطوير أحدث تقنيات التقاط الكربون في كوريا والتي يرغبون في نقلها للمملكة مع مجموعة الشريف، وستعمل كوغاز مع الشريف ASX على إنشاء وتطوير بنية تحتية للنقل العام القائم على الهيدروجين في المملكة.