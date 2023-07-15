شراكة استراتيجية بين مجموعة الشريف القابضة وشركة تكنولوجيا الغاز الكورية

في إطار خطواتها الاستراتيجية وقعت مجموعة الشريف القابضة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة KOGAS TECH الكورية الرائدة المملوكة للحكومة الكورية الجنوبية في مجال الغاز الطبيعي والهيدروجين بحضور شركة إمبريال القابضة، وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية.
تعتبر كوغاز أكبر مطور ومشغل للهيدروجين في كوريا الجنوبية، كما تم اختيار الشركة لقيادة مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام القائم على الهيدروجين في دولة الإمارات، حيث تعمل الشركة على تطوير إنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للماء كمصدر ثانوي للطاقة المتجددة.
وستقوم كوغاز بإنشاء عدة مشاريع مشتركة في المملكة لخدمة قطاع الغاز الطبيعي المتنامي كما تعمل كوغاز حاليًا على تطوير أحدث تقنيات التقاط الكربون في كوريا والتي يرغبون في نقلها للمملكة مع مجموعة الشريف، وستعمل كوغاز مع الشريف ASX على إنشاء وتطوير بنية تحتية للنقل العام القائم على الهيدروجين في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك تهدف مجموعة الشريف إلى تطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين في المملكة لتلبية طموح المملكة في رؤية 2030 ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة نتائج إيجابية و أن تُسهم في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة والنامي في المملكة.
مجموعة الشريف القابضة تضم تحتها مجموعة من الشركات العقارية والتقنية والبيئية، وتعمل مجموعة الشريف من خلال شركة الشريف ASX على تطوير قطاع الخدمات التقنية و مجال خدمات الطاقة النظيفة والمستدامة، تعتبر الشريف ASX من أهم المستثمرين في المملكة في مجال السيارات الكهربائية وتقدم خدمات الشحن الكهربائي وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها وانتشارها في أنحاء المملكة بما يخدم أهداف رؤية 2030.