صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "سواني" لتمكين صناعات منتجات حليب الإبل محليًا

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة للإسهام في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية، من ضمن هذه الاستثمارات إطلاق "الشركة السعودية للقهوة"، التي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، و"شركة تطوير منتجات الحلال" التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، وأسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 وحتى الآن 84 شركة تقريبًا في 13 قطاعًا استراتيجيًا.