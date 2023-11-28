عودة استثنائية للعام الـ12 على التوالي.. انطلاق معرض هوريكا السعودية بالرياض

وسيتضمن كل من هوريكا وصالون الشوكولاتة والمعجنات مسابقات وعروض أخرى مثيرة؛ منها هوسبيتاليتي صالون الطهي، ومسابقة باريستا السعودية، وكوكتيل زيرو، وعرض شوكو ديمو، وعرض المعجنات، ومسابقات الكيك، وصالون الشوكولاتة جونيور؛ حيث يعرض عدد من الطهاة وخبراء المشروبات مهاراتهم أمام الحضور، بإشراف لجنة تحكيم دولية مكونة من أكثر من 60 خبيرًا في مجال الطهي.