عودة استثنائية للعام الـ12 على التوالي.. انطلاق معرض هوريكا السعودية بالرياض

في عودة استثنائية للسنة الثانية عشرة على التوالي، انطلق معرض هوريكا السعودية، في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي بالرياض في 27 نوفمبر 2023، بالتزامن مع صالون الشوكولاتة والمعجنات الشهير Salon du Chocolat et de la Patisserie، مكللان مشهد الضيافة بتحالف ديناميكي ضم عددًا كبيرًا من خبراء وقادة ومبتكري القطاع. بدعم لجنة فنون الطهي Culinary Art Commissions.
ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام حتى 29 نوفمبر الجاري.
بالنيابة عن شبكة هوريكا العالمية، وهوريكا السعودية، وصالون الشوكولاتة والمعجنات في دبي وجدة والرياض؛ تم تكريم كل من: "غيوم غوميز" سفير الضيافة الفرنسية على المستوى العالمي وممثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و"ميادة بدر" الرئيس التنفيذي للجنة فنون الطهي، خلال اليوم الأول من المعرض.
وافتتحت جمانة دموس سلامة الحفل التكريمي بكلمة قدمت بها الشخصيتين وأبدت تقديرها لهما بقولها: "نتواجد هنا معًا لتكريم الشخصيتين الرائعتين اللتين أحدثتا تأثيرًا كبيرًا في قطاعنا.
وأضافت: يمثل الخبير والصديق غيوم غوميز رمزًا دبلوماسيًّا للابتكار والخبرة في عالم فنون الطهي، وله دور بارز في دعم قطاعات الضيافة والمطاعم".
وتابعت "سلامة": "يسعدنا ويشرفنا منح هذه الجائزة التكريمية لميادة بدر الملهمة؛ نظرًا لدورها البارز في تسليط الضوء على ثراء وتنوع المطبخ السعودي على المستوى العالمي".
وبدوره، افتتح صالون الشوكولاتة والمعجنات أبوابه بعرض أزياء للشوكولاتة آسر، بحضور شخصيات عالمية مرموقة في قطاع الضيافة.
وسيتضمن كل من هوريكا وصالون الشوكولاتة والمعجنات مسابقات وعروض أخرى مثيرة؛ منها هوسبيتاليتي صالون الطهي، ومسابقة باريستا السعودية، وكوكتيل زيرو، وعرض شوكو ديمو، وعرض المعجنات، ومسابقات الكيك، وصالون الشوكولاتة جونيور؛ حيث يعرض عدد من الطهاة وخبراء المشروبات مهاراتهم أمام الحضور، بإشراف لجنة تحكيم دولية مكونة من أكثر من 60 خبيرًا في مجال الطهي.
وإلى جانب المسابقات المتنوعة، يقدم معرض هوريكا السعودية 2023 مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الملهمة التي يقوم بتقديمها أكثر من 20 متحدثًا رئيسيًّا، يتم خلالها طرح موضوعات مهمة في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية.
وتجمع حلقات نقاشية محفزة وتفاعلية مجموعةً من القادة الملهمين في مجالات الضيافة والأغذية والطهي والتكنولوجيا؛ مما يسمح للحضور بالاستفادة من خبراتهم ووجهات نظرهم حول التحديات والفرص المستقبلية.
ورحّب هوريكا الرياض بالزوار لاكتشاف المنتجات المبتكرة والتقنيات الحديثة والخدمات التي تقدّمها أكثرَ من 420 شركة مرموقة محلية وإقليمية ودولية، على مساحة شاسعة تبلغ 20.000 م2.
ويحضر المعرض الجاري أكثر من 50.000 متخصص، ويعد هذا الحدث منصة تواصل مثالية للتواصل وتبادل الخبرات وتكوين علاقات تجارية قيمة مع قادة الصناعة ورواد الأعمال في القطاع.
وللاطلاع على أحدث الأخبار والمعلومات الكاملة عن هوريكا السعودية 2023، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني saudihoreca.com.