"STC" تطلق عملياتها رسميًّا في أوروبا عبر شركتها التابعة "توال"

وأصبحت "توال" جراء هذا الاستحواذ، المالكَ والمشغّل لأكثر من 4800 موقع في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا؛ حيث تقدم خدماتها التشغيلية لعملائها الجدد في هذه الدول؛ إذ يمثل هذا الاستحواذ الخطوة الثانية من خطة الشركة للتوسع بعد إطلاق "توال" باكستان في عام 2022، ليتجاوز بذلك إجمالي أبراج "توال" 21 ألف برج في خمس دول، تشمل المملكة العربية السعودية، وبلغاريا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وباكستان.