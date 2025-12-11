مسميات الإبل.. تراث تتناقله الأجيال ليعكس الهوية اللغوية الثرية

وتختلف مصطلحات الإبل بين إن كانت جماعات أم كانت فُرادى، فيقال: "الجنبة" للقحات وما يتبعها من صغار الإبل، و"الخلفات" لمن صغارها دون ستة أشهر، و"العشاير" لمن هم فوق ذلك، ويقال: "الدق" للمجوعة من صغار الإبل، و"الجل" للكبار منها، و"الزمول"، و"الركاب"، و"الفحول"، و"الجمال" مسميات ذات دلالة واحدة لذكور الإبل، ويُقال للحيران الصغار "حشوان"، و"مقهور" إذا منعها الراعي من أمهاتها، لكي ترعى وتعود إليها.