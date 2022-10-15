نائب رئيس "الشورى" عن الخطاب الملكي: مضامين سامية ترسم خارطة طريق للأهداف والبرامج والمبادرات

ونوه "السلمي" بما تشهده المملكة من خطط التطوير والنماء التي تترجم على أرض الواقع من خلال قيام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحديث هياكل الدولة وتعديل الأنظمة والتشريعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ مما ساهم في تمتين الاقتصاد السعودي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، والتقدم في المؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والتركيز على التقنية والتحول الرقمي الكامل، وطرح مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار فيها، والحفاظ على البيئة والحد من التلوث ومواجهة تداعيات التغير المناخي، والاهتمام بصحة المجتمع، ودعم رواد الأعمال، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج والمبادرات، إلى جانب أن المملكة أصبحت رائدة في العمل الإنساني والإغاثي، وحريصة على مد يد العون لجميع الدول والشعوب المنكوبة.