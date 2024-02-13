اجتماع لجنة الحج المركزي.. "الشؤون الصحية" تطرح خطتها التشغيلية لرمضان

وفيما يتعلق بجهود هيئة الهلال الأحمر في شهر رمضان المبارك، فقد شملت الخطة التشغيلية جاهزية الفرق في مواقع المراكز الإسعافية بالمسجد الحرام، الخدمات الإسعافية الجوية، التطوع الإنساني والإسعافي والبالغ عدد أفراده 900 متطوع ومتطوعة.