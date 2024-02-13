اجتماع لجنة الحج المركزي.. "الشؤون الصحية" تطرح خطتها التشغيلية لرمضان

قدّمت الشؤون الصحية خلال اجتماع لجنة الحج المركزية بديوان إمارة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك.
وتتضمن الخطة "تهيئة مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وضمان جاهزية المستشفيات والمراكز بالعاصمة المقدسة ومواقع الخدمة الصحية بالمنطقة المركزية، وخطة إدارة الصحة العامة والطب الوقائي التي تشمل مكافحة العدوى والصحة البيئية".
وعقد الاجتماع اليوم، إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، برئاسة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.
وتخلّل اجتماع لجنة الحج المركزية استعراض خُطط الجهات والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المقبل.
وفيما يتعلق بجهود هيئة الهلال الأحمر في شهر رمضان المبارك، فقد شملت الخطة التشغيلية جاهزية الفرق في مواقع المراكز الإسعافية بالمسجد الحرام، الخدمات الإسعافية الجوية، التطوع الإنساني والإسعافي والبالغ عدد أفراده 900 متطوع ومتطوعة.