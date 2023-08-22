"يلو" تمنح حق الامتياز التجاري لعلامتها التجارية كشركة وطنية رائدة

يذكر أن قطاع تأجير السيارات في المملكة من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً مدفوعاً بالحراك الكبير في القطاعين الاقتصادي والسياحي في المملكة في ظل رؤية 2030، حيث قدرت إحدى الدراسات الحديثة حجم نمو قطاع تأجير السيارات في الفترة من عام 2023 إلى عام 2028، ومن المتوقع أن يرتفع من 2.01 مليار دولار إلى 3.12 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.21%.