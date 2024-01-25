شاهد.. فريق جدة يكمل أضلاع المربع الذهبي لـ"فرسان التعليم"

اكتملت أضلاع المربع الذهبي لبرنامج "فرسان التعليم"، بعد تغلب فريق جدة على فريق تبوك، بنتيجة 55 مقابل 51 نقطة، في المباراة الأخيرة من دور الثمانية، التي أقيمت أمس (الأربعاء)، وحضرها الدكتور عبدالله الصعب المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التعليم.
وينضم فريق جدة إلى فرق: الجوف، الأحساء، وعسير التي تستعد لخوض منافسات دور الأربعة من البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، وتنقله قنوات عين.
وتنافس الفريقان في 4 جولات رئيسة، وهي: القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية، وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.
وضم فريق جدة الطلاب بسام المزروعي، فجر الجعيد، رائد المرامحي، وشموخ القحطاني، فيما ضم فريق تبوك الطلاب ريماس الجهني، ممدوح العنزي، غيداء العطوي، وراضي العطوي، وفي بداية اللقاء، أبدى الفريقان تحدياً وإصراراً كبيرين على الفوز بالمباراة، والوصول إلى المباراة قبل النهائية.
وبدأ اللقاء الذي أداره عبدالرحمن البشري، بجولة القدية، وتعتمد على السرعة في الإجابة عن الأسئلة العشرة، التي تنوعت بين المعلومات العامة، والعلوم، والتاريخ، فأجاب فرسان جدة عن سؤال تناول الحد الأقصى للإلكترونيات في المجال s (2)، فيما فشل في الإجابة عن أسئلة تناولت اسم الشيخ الذي ختم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان القرآن الكريم على يديه (عبدالله الخياط)، والصحابي الذي تسلم مفتاح الكعبة (عثمان بن طلحة)، والاسم المختصر للبنك المركزي السعودي (ساما).
فيما أجاب فرسان تبوك عن أسئلة عدة، تناول أولها، نوع الاقتصاد الذي يستهدفه التراث غير المادي (المحلي)، وتوصف الطافة الضوئية بأنها (إشعاعية)، وعمر الملك سلمان عندما عُين أميراً للرياض بالنيابة (19 عاماً)، واسم لاعب المنتخب السعودي الذي يحمل رقم 5 (عبدالله البليهي)، لتنتهي هذه الجولة بتقدم فرسان تبوك بـ 9 نقاط، مقابل 5 نقاط لفرسان جدة.
وسيطر التعادل على الجولة الثالثة (نيوم) بـ 18 لكل فريق، بعدما تنافسا بشدة، واستغل فريق جدة صلاحية تغيير السؤال، فيما لم يستثمر فرسان تبوك أي صلاحية، وتناوبا الإجابة عن أسئلة تناولت اسم حي في الدرعية اختير ضمن مواقع التراث العالمي (طريف)، وأشهر شعراء النقائض في العصر الأموي (الفرزدق)، وفي أي عهد تأسس المركز الأعلى لشركة أرامكو (عهد الملك سلمان)، وجذور فن الكاراتيه ترجع إلى (اليابان)، وآخر المخلوقات موتاً (ملك الموت)، وتاريخ إطلاق النشيد الوطني السعودي (1404هـ).
وعاود فرسان تبوك التقدم من جديد، في جولة العلا، ونجح لاعبوه في المزايدة بحذر شديد، في الإجابة عن الأسئلة، التي تناولت أسماء خلفاء الدولة الأموية، وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية، وطبقات الغلاف الجوي حسب الاختلاف الرأسي.
وحسمت جولة "روح السعودية" المنافسة لصالح فريق جدة، الذي تعرف فرسانه على الصورتين غير المكتملتين (مدينة الملك سلمان للطاقة في الشرقية، وقلعة الأخوين في الباحة)، فما تعرف فرسان جدة على صورة واحدة (قلعة الدوسرية في جازان)، ولم يتعرفوا على الصورة الأخرى (ذان لاين).
ويشارك في البرنامج 64 طالباً وطالبة، سيتم تقسيمهم إلى 16 فريقاً، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، حيث تُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، ويحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيّمة في نهاية البرنامج.