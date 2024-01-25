شاهد.. فريق جدة يكمل أضلاع المربع الذهبي لـ"فرسان التعليم"

وبدأ اللقاء الذي أداره عبدالرحمن البشري، بجولة القدية، وتعتمد على السرعة في الإجابة عن الأسئلة العشرة، التي تنوعت بين المعلومات العامة، والعلوم، والتاريخ، فأجاب فرسان جدة عن سؤال تناول الحد الأقصى للإلكترونيات في المجال s (2)، فيما فشل في الإجابة عن أسئلة تناولت اسم الشيخ الذي ختم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان القرآن الكريم على يديه (عبدالله الخياط)، والصحابي الذي تسلم مفتاح الكعبة (عثمان بن طلحة)، والاسم المختصر للبنك المركزي السعودي (ساما).