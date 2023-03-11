السياري: الاحتفاء بيوم العَلَم يلتقي مع شعورنا بالفخر بهويتنا الوطنية

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، أن احتفاء المملكة بيوم العَلَم، يجسّد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته المهمة، لكونه يُعد عنصرًا رئيسيًّا في الهوية الوطنية، وينطلق من قيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم.