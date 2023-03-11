السياري: الاحتفاء بيوم العَلَم يلتقي مع شعورنا بالفخر بهويتنا الوطنية

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، أن احتفاء المملكة بيوم العَلَم، يجسّد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته المهمة، لكونه يُعد عنصرًا رئيسيًّا في الهوية الوطنية، وينطلق من قيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم.
وقال: هذا يرسخ اهتمام وحرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الاحتفاء بالمناسبات التي من شأنها تجسيد الوحدة الوطنية.
وأضاف: الاحتفاء بيوم العلَم الذي يصادف الـ11 من شهر مارس، يلتقي مع شعورنا بالفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية وعمقنا التاريخي، ويُعد نافذة مهمة لتقدير هذا العمق التاريخي للبلاد.
وسأل المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقادته من كل سوء، وأن يديم راية التوحيد خفاقة ومرفوعة.