stc ترفع الطاقة الاستيعابية لشبكاتها 350% وتُنفِّذ 60 معيارًا أمنيًّا لحماية البيانات والبنى التحتية

وعملت مجموعة stc على تمكين وسائل الإعلام في القمة العربية بالشراكة مع وزارة الإعلام عبر تجهيز البنية التحتية الرقمية للمركز الإعلامي (واحة الإعلام)، وذلك من خلال توفير أحدث الحلول الرقمية، منها وحدة البث المباشر المحمول، التي تستخدم تقنية 5G، وتوفر بث مباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. كما وفرت طائرات بدون طيار للبث المباشر بتقنيات 5G، وخدمة البث المباشر للقنوات الأرضية، وأحدث أجهزة الاتصال اللاسلكي (اضغط وتحدث) عالية الموثوقية والأمان، إضافة إلى إنشاء موقع لتسجيل الإعلاميين، وتجهيز المركز الإعلامي بالأدوات المطلوبة كافة من أجهزة كمبيوتر وشاشات وتلفزيونات ذكية وشاشة عرض جدارية؛ لعرض قنوات عدة بمصادر مختلفة، وطابعات وأجهزة الخدمة الذاتية، وإنترنت عالي السرعة لخدمة 300 مستخدم، وتجهيز كامل التمديدات والشبكة في المركز، إضافة إلى تغطية WiFi.