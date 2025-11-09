جامعة الملك فيصل تتصدر جامعات المملكة في تمكين ريادة الأعمال

كرّم معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومحافظ "منشآت" الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، جامعة الملك فيصل، بمناسبة تحقيقها المركز الأول في تمكين ريادة الأعمال ضمن المنظومة الجامعية على مستوى المملكة، وذلك خلال فعاليات ملتقى "بيبان 2025"، مساء السبت 8 نوفمبر 2025، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.