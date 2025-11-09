جامعة الملك فيصل تتصدر جامعات المملكة في تمكين ريادة الأعمال

كرّم معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومحافظ "منشآت" الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، جامعة الملك فيصل، بمناسبة تحقيقها المركز الأول في تمكين ريادة الأعمال ضمن المنظومة الجامعية على مستوى المملكة، وذلك خلال فعاليات ملتقى "بيبان 2025"، مساء السبت 8 نوفمبر 2025، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، أن هذا الإنجاز يعكس التوجه الاستراتيجي للجامعة نحو بناء بيئة أكاديمية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار المعرفي، تحت شعار "ريادة الأعمال للجميع"، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يجسد دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمسيرة التعليم العالي وتمكينه في مجالات الريادة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة ماضية في تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، لتوسيع أثر مشاريعها الريادية وخدمة أولويات الوطن التنموية، مقدمًا شكره لفريق وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وقطاع الابتكار وتنمية الأعمال، على جهودهم في بناء بيئة ريادية متكاملة، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين المجتمع الأكاديمي من تطوير مشاريع نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن مبادرة "تصنيف أفضل الجامعات الريادية" تهدف إلى قياس مستوى النضج الريادي في البيئات الجامعية، بمشاركة 26 جامعة من مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز الممارسات الريادية وتطوير منظومة الابتكار في مؤسسات التعليم العالي.