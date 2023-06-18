مكة.. القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لترويجهما مادة الحشيش المخدر

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهما (2) كيلوجرامين من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.