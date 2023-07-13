تسجيلات نادرة وحجز سهل.. خدمات إلكترونية متاحة بموقع مكتبة الحرم المكي

كما وفرت الرئاسة عبر الموقع الرسمي للمكتبة، المستودع الرقمي، الذي يحفظ ويعرض المصادر المعلوماتية بصورة رقمية عالية الجودة، وجهاز الترفيف والجرد الرقمي، الذي ينظم ويطور إدارة الأصول المعلوماتية وجردها وقراءتها على الأرفف بصورة رقمية، والرقمنة الصوتية لكنوز الحرم العلمية، التي تضم تسجيلات صوتية نادرة لخطب ودروس وتلاوات، حيث تتوفر هذه الخدمات على الموقع الرسمي للمكتبة.