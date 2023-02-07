استخراج "جسم غريب" من مريء مريض في مستشفى عبدالعزيز بمكة

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن المريض راجع قسم الطوارئ في المستشفى وهو يشتكي من آلام في الحلق، وعدم القدرة على البلع؛ مما استدعى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والأشعة المقطعية التي أظهرت وجود جسم غريب في بداية المريء، وعلى إثره تقرّر ضرورة التدخل لاستخراج الجسم الغريب الذي يبلغ حجمه أربعة سنتيمترات.