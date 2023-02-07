استخراج "جسم غريب" من مريء مريض في مستشفى عبدالعزيز بمكة

تمكن فريق طبي من قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى الملك عبدالعزيز في تجمع مكة المكرمة الصحي، من استخراج "جسم غريب" كان بحلق مريض في العقد الرابع من العمر.
وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن المريض راجع قسم الطوارئ في المستشفى وهو يشتكي من آلام في الحلق، وعدم القدرة على البلع؛ مما استدعى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والأشعة المقطعية التي أظهرت وجود جسم غريب في بداية المريء، وعلى إثره تقرّر ضرورة التدخل لاستخراج الجسم الغريب الذي يبلغ حجمه أربعة سنتيمترات.
وأشارت "الصحة" إلى أنه بفضل الله تم استخراج الجسم الغريب باستخدام لاقط الأجسام الغريبة دون مضاعفات، بعد استقراره في الجزء العلوي من المريء، والذي يحتاج إلى مهارة طبية، مشيرة إلى أن العملية استغرقت 20 دقيقة.
يذكر أن قسم الجهاز الهضمي والمناظير في المستشفى يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال، ويستقبل كل الحالات من جميع القطاعات الصحية بالمنطقة وخارجها.