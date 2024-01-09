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"الكتلة الباردة" الليلة وصباح غد.. "العصيمي": تتراجع بهذه المناطق وهنا تشتد

"الوطني للأرصاد" تَوقع سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مواقع عدة
"الكتلة الباردة" الليلة وصباح غد.. "العصيمي": تتراجع بهذه المناطق وهنا تشتد

قال الباحث في علم المناخ، العضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ في السعودية عبدالله العصيمي: إن الليلة وصباح غد يشهدان -بإذن الله- تراجع تأثير الكتلة الباردة على الشمالية الشرقية وشمال الرياض.

وأشار "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى استمرار الأجواء الباردة على الرياض والدوادمي وجنوب منطقة الرياض بشكل عام.

وأضاف: "تكون الأجواء شديدة البرودة على وادي الدواسر ونجران ومرتفعات عسير واليمن، مع احتمال تكون الصقيع".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الأرصاد
كتلة باردة
عبدالله العصيمي

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