"الكتلة الباردة" الليلة وصباح غد.. "العصيمي": تتراجع بهذه المناطق وهنا تشتد

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.