مؤتمر "سلامة الإبل" يوصي بعقد دورات للمُلاك لتجنُّب اللجوء للعبث

وخلص المؤتمرون إلى التوصية بدعم وتشجيع البحوث العلمية والدراسات في المجالات العلمية المرتبطة بالعبث، وتطوير آليات وطرق الحفاظ على سلامة الإبل، وحث الشركات في المجال بابتكار أجهزة حديثة من شأنها تسهيل عملية الكشف عن العبث، وعقد برامج ودورات تثقيفية وإرشادية لمُلاك الإبل لتجنُّب اللجوء للعبث من أجل الكسب في منافسات الإبل، وأهمية الالتزام بأخلاقيات المنافسات مع التركيز على أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الإعلام بمختلف أنواعه في عملية نشر الوعي في مجال منافسات الإبل.