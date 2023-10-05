الأحد القادم.. الرياض تحتضن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ويهدف هذا الأسبوع إلى مناقشة التعقيدات، والتحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعيًّا بحيث يمكن أخذها في الاعتبار ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيقام في شهر نوفمبر. ويقيس التقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.