خطأ يحيل ملف نقل "الطفلة ابتهال" إلى "صحة جازان" بدلاً من "عسير"

تسبب خطأ في إحالة ملف طلب نقل "الطفلة ابتهال" (15 عاماً)، والتي تعاني من نزيف وضمور بالمخ وتأزم حالتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، للعلاج في مدينة الرياض من وزارة الصحة إلى صحة جازان بدلاً من صحة عسير، فيما بين الأب أنه "تفاجأ اليوم عند تواصله مع الوزارة بتأكيدها أنه تم إحالة الملف"، مشيراً بأنه عند الدخول لملف الطفلة وجده بالفعل تم توجيهه، غير أن التوجيه كان إلى "صحة جازان"، وزود "سبق" بنسخة من الإحالة.