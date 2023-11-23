خطأ يحيل ملف نقل "الطفلة ابتهال" إلى "صحة جازان" بدلاً من "عسير"

تسبب خطأ في إحالة ملف طلب نقل "الطفلة ابتهال" (15 عاماً)، والتي تعاني من نزيف وضمور بالمخ وتأزم حالتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، للعلاج في مدينة الرياض من وزارة الصحة إلى صحة جازان بدلاً من صحة عسير، فيما بين الأب أنه "تفاجأ اليوم عند تواصله مع الوزارة بتأكيدها أنه تم إحالة الملف"، مشيراً بأنه عند الدخول لملف الطفلة وجده بالفعل تم توجيهه، غير أن التوجيه كان إلى "صحة جازان"، وزود "سبق" بنسخة من الإحالة.
وواصلت الأسرة مناشدتها بنقلها من المستشفى العسكري بعسير إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض، موضحة أن حالتها لاتزال غير مستقرة.
وكانت "سبق" نشرت تقريرًا عن الطفلة ابتهال الحسن ناشدت خلاله أسرتها وزارة الصحة والمستشفى العسكري بخميس مشيط، نقلها إلى العاصمة الرياض؛ للعلاج في المستشفى الذي يتابع حالتها (مدينة الملك فهد الطبية)، أو مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ وذلك بعد الانتكاسة التي شهدتها.