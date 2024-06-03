بعد فيديو الحاج الذي فاضت مشاعره.. "المطرفي": قيمة مبادرة "طريق مكة" في ابتسامات الرضا على وجوه الحجاج

ويروي "المطرفي" واقعة فيديو الحاج الذي فاضت مشاعره، ويقول: "قررت الكتابة في هذا الموضوع الذي لم يكن صراحة على جدول قائمة ما سأكتبه هذا الأسبوع، وما دفعني لتسليط الضوء عليه؛ كان مصادفة، بعدما وصلتني تغريدة من أحد الأصدقاء منسوبة إلى حساب مبادرة "طريق مكة (@MakkahRoute@)، على منصة إكس (تويتر سابقًا)، مدعومة بفيديو لأحد حجيج الدول المستفيدة، والذي فاضت مشاعره بالخدمات التي قُدّمت له، وسهلت عليه الوصول إلى مقصده في المدينة المنورة؛ فضلًا عن كثير من الفيديوهات التي شاهدتها من هذا النوع، والتي يقف خلفها -بعد فضل الله أولًا- شبابنا وبناتنا الذين نجحوا في تقديم الصورة الحضارية السعودية ومنهجيتها في خدمة ضيوف الرحمن؛ وهو ما نفخر به على المستوى الوطني؛ إذ طالما كان هذا الأمر محل اهتمام من القيادة الرشيدة إلى مختلف الأجهزة المعنية التي ترى فيه "عبادة" قبل أن تكون خدمات تقدم".