NHC تعلن اكتمال المرحلة الأولى وبدء البيع في المرحلة الثانية من مشروع "رواسي"

وتمتد وجهة جدة هايتس على مساحة 3.7 مليون متر مربع في موقع استراتيجي بقلب جدة، بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومشروع مدينة جدة الاقتصادية، ومجمع العرب، وتشكل المرافق والمسطحات الخضراء نحو 50% من إجمالي المساحة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار.