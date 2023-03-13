د. العيسى يحلُّ ضيفًا على البرلمان البريطاني ووزارتي الخارجية والدفاع

وأكَّد د. العيسى في محاضراته ولقاءاته على دور القِيم المشتركة في تعزيز التواصل والتعاون بين الحضارات في مواجهة أفكار صدامها، متطرِّقًا إلى دور القيادات الدينية في حثِّ أتباعهم على التواصل والحوار والانفتاح الإيجابي على الآخر، وصولًا إلى مستوى التفاهم والتبادل المطلوب ومن ثم تحقيق الهدف الكبير وهو تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية، مستشهداً معاليه بعدد من النماذج وتحليلاتها التي لاقت استحسان الجميع.