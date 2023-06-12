بمبيعات تجاوزت نصف مليار ريال تغلق "سومتك" أكبر مزاد عقاري إلكتروني بالمملكة!

وفي كلمة بهذه المناسبة للرئيس التنفيذي لمنصة سومتك الأستاذ خالد الدوسري، ثمّن جهود فريق العمل ودعم الشركاء للمزاد؛ لتسهيل عملية بيعه للمشترين، مفتخرًا بأنه يعتبر أكبر المزادات العقارية الإلكترونية بالمملكة بمساحات قاربت المليون متر مربع بيعت من خلال "سومتك"، ووصف الدوسري عملية المزايدة بأنها تتم بخطوات سهلة غير معقدة تزيد من أعداد المستثمرين وتصل إليهم بضغطة زر أينما كانوا، كما أنها تنتهي خلال دقائق سريعة توفر على صاحبها الجهد والوقت، كما ذكر أن عملية المزايدة تتم بأمان تام بعناية فريق المنصة ببيانات وكلاء البيع والمستثمرين الأفراد، وحرصهم على أخذ الاعتماد من الجهات الحكومية المختصة بالمملكة لنيل الثقة التامة.