بمبيعات تجاوزت نصف مليار ريال تغلق "سومتك" أكبر مزاد عقاري إلكتروني بالمملكة!

أغلقت منصة سومتك للمزادات الإلكترونية، مطلع هذا الأسبوع، مزاد مخطط النخيل، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أكبر المزادات العقارية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليون ريال؛ حيث بلغ عدد المسجلين في المزاد +2300 مسجل، وعدد المشاركين في المزاد +600 مشارك، ووصلت أعداد المزايدات +18000 مزايدة، وبلغ عدد القطع 381 قطعة أرض.
وفي كلمة بهذه المناسبة للرئيس التنفيذي لمنصة سومتك الأستاذ خالد الدوسري، ثمّن جهود فريق العمل ودعم الشركاء للمزاد؛ لتسهيل عملية بيعه للمشترين، مفتخرًا بأنه يعتبر أكبر المزادات العقارية الإلكترونية بالمملكة بمساحات قاربت المليون متر مربع بيعت من خلال "سومتك"، ووصف الدوسري عملية المزايدة بأنها تتم بخطوات سهلة غير معقدة تزيد من أعداد المستثمرين وتصل إليهم بضغطة زر أينما كانوا، كما أنها تنتهي خلال دقائق سريعة توفر على صاحبها الجهد والوقت، كما ذكر أن عملية المزايدة تتم بأمان تام بعناية فريق المنصة ببيانات وكلاء البيع والمستثمرين الأفراد، وحرصهم على أخذ الاعتماد من الجهات الحكومية المختصة بالمملكة لنيل الثقة التامة.
يُذكر أن منصة سومتك الوطنية للمزادات الإلكترونية تختص بعرض العقارات للبيع من خلال المزادات الإلكترونية بتجربة رقمية ١٠٠%، وتعتبر من أولى منصات المزادات الإلكترونية المعتمدة من مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في المملكة، وهي إحدى الشركات الناشئة من استوديو شركة منجم لتطوير الأعمال BIM Ventures التي تُعنى ببناء الشركات التقنية الناشئة والاستثمار فيها.
وقد عبّر الشريك المدير والرئيس التنفيذي لشركة منجم لتطوير الأعمال الأستاذ محمد أمين مراح، عن فخره بمسيرة هذه المنصة الرائدة التي انطلقت في نهاية عام 2022م، وحققت إنجازات مبهرة خلال وقت قياسي، وأشار إلى طموحات فريقها المتوقدة وهمتهم العالية لإحداث فرق في الساحة العقارية التقنية.