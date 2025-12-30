محافظ بيشة يكرم الدكتورة نورة السبيت لجهودها المجتمعية

كرّم محافظ محافظة بيشة الدكتور عبدالرحمن آل حامد الدكتورة نورة أحمد السبيت؛ تقديرًا لجهودها المتميزة في مجال الخدمة المجتمعية والإثراء المعرفي.
وجاء التكريم ضمن فعاليات الشتاء التي نظمتها جمعية النقيع، حيث أشاد المحافظ بإسهامات الدكتورة السبيت ودورها الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الوعي والمعرفة.
من جهته، منح رئيس الجمعية فايز اليتيم الدكتورة نورة السبيت العضوية الفخرية للجمعية، تقديرًا لعطائها ومشاركاتها المؤثرة في أنشطة الجمعية وبرامجها.
و ثمنت الدكتورة نورة السبيت هذه التكريم و الثقه و أن ما تقدمه هو واجب وطني