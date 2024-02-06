برئاسة ولي العهد.. "صندوق التنمية الوطني" يختار فيصل الإبراهيم رئيسًا لـ"صندوق البنية التحتية الوطني"

وقال: "إن الصندوق سيوفر حلولاً للتمويل التنموي، ستسهم ـ بمشيئة الله ـ في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية؛ ما يعد عاملاً أساسيًّا لتحقيق أهداف السعودية في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة".