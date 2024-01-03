لتوفير تجربة متميزة للمشاة والرياضيين.. أمانة جازان تجدّد مضمار وممشى الكورنيش الشمالي

ويُعد المشروع جزءًا من جهود الأمانة لإسهاماتها في تحسين البنية التحتية وتعزيز نوعية الحياة في المنطقة، حيث يمتد المضمار على طول 2 كيلومترين، ويتكون من مسارين ذهابًا وإيابًا، حيث يبلغ عرض كل مسار 5 أمتار، مما يتيح مساحة واسعة للمشاة ورياضيي المشي والجري للاستمتاع بتمارينهم ونشاطاتهم الرياضية، كما أنه يتم تنفيذ المضمار باستخدام مادة الأكريليك "المطاط" بسماكة 12 ملم، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين المرونة والراحة للرياضيين.