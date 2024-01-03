لتوفير تجربة متميزة للمشاة والرياضيين.. أمانة جازان تجدّد مضمار وممشى الكورنيش الشمالي
شرعت أمانة منطقة جازان في تنفيذ مشروع صيانة وتجديد لـ"مضمار وممشى الكورنيش الشمالي" بمدينة جازان؛ بهدف توفير أرضية مرنة ومريحة للمشاة ورياضيي المشي والجري.
ويُعد المشروع جزءًا من جهود الأمانة لإسهاماتها في تحسين البنية التحتية وتعزيز نوعية الحياة في المنطقة، حيث يمتد المضمار على طول 2 كيلومترين، ويتكون من مسارين ذهابًا وإيابًا، حيث يبلغ عرض كل مسار 5 أمتار، مما يتيح مساحة واسعة للمشاة ورياضيي المشي والجري للاستمتاع بتمارينهم ونشاطاتهم الرياضية، كما أنه يتم تنفيذ المضمار باستخدام مادة الأكريليك "المطاط" بسماكة 12 ملم، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين المرونة والراحة للرياضيين.
ويتميز المضمار والممشى الشمالي بكونه عنصرًا رئيسًا في الكورنيش الشمالي بمنطقة جازان، ووجهة مفضلة للسكان المحليين والزوار من أجل الاستمتاع بالجو الرائع وممارسة الرياضة، ومن خلال تحسينه وتجديده، تهدف أمانة منطقة جازان إلى تعزيز التجربة الرياضية والترفيهية للجميع.
وأوضحت أمانة جازان أن مشروع صيانة مضمار وممشى الكورنيش الشمالي يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية ومرافقها في المنطقة وتعزيز الأنشطة الرياضية والصحية، ومن المتوقع أن يحقق المشروع تأثيرًا إيجابيًا على الصحة والعافية العامة للمجتمع، مما يعزز نمط الحياة الصحي ويخلق بيئة ملائمة للنشاط البدني.