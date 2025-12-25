أمانة جدة تطلق مبادرة "جدة تمشي 2" وتفعّل التحديات في حديقة الأمير ماجد

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة في جميع مماشي المدينة، والبالغة 25 ممشى، من خلال تفعيل مسارين رئيسين للمشاركة؛ يتمثل الأول في تحدي المشي لمدة 60 دقيقة، حيث يُتاح للمشاركين المشي في الممشى الرئيسي أو أي من المماشي الثانوية في المواقع المحددة، مع تسجيل النشاط عبر تطبيق "تحدي المشي". فيما يتمثل المسار الثاني في تحدي تجميع النقاط، الذي يُقام حصريًا في ممشى حديقة الأمير ماجد، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، من الساعة 5:00 مساءً حتى 9:00 مساءً، ويمنح المشاركين فرصًا تحفيزية وفق آلية احتساب النقاط المعتمدة في التطبيق.