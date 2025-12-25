أمانة جدة تطلق مبادرة "جدة تمشي 2" وتفعّل التحديات في حديقة الأمير ماجد

أطلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، النسخة الشتوية من مبادرة "جدة تمشي 2"، في عددٍ من المماشي الرئيسة والثانوية بالمدينة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، ورفع معدلات النشاط البدني، وتشجيع أنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.
وتُنفّذ المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الرياضة، وبالشراكة مع تطبيق "تحدي المشي"، الذي يُعد المنصة المعتمدة للتسجيل والمشاركة في جميع مسارات المبادرة، التي تمتد على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن تحديات وبرامج تحفيزية موجهة لمختلف الفئات العمرية.
وانطلقت أولى فعاليات المبادرة في جميع مماشي المدينة، والبالغة 25 ممشى، من خلال تفعيل مسارين رئيسين للمشاركة؛ يتمثل الأول في تحدي المشي لمدة 60 دقيقة، حيث يُتاح للمشاركين المشي في الممشى الرئيسي أو أي من المماشي الثانوية في المواقع المحددة، مع تسجيل النشاط عبر تطبيق "تحدي المشي". فيما يتمثل المسار الثاني في تحدي تجميع النقاط، الذي يُقام حصريًا في ممشى حديقة الأمير ماجد، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، من الساعة 5:00 مساءً حتى 9:00 مساءً، ويمنح المشاركين فرصًا تحفيزية وفق آلية احتساب النقاط المعتمدة في التطبيق.
وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن إطلاق "جدة تمشي 2" يأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير المماشي والمرافق العامة، وتفعيلها كمساحات حاضنة للمبادرات المجتمعية والأنشطة الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.