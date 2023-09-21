"التليدي": حديث ولي العهد لـ"فوكس نيوز" استثنائيًا ومواكبًا للتحولات السعودية

وأضاف : إن التحولات الكبرى التي شهدتها السعودية حولت عناصر القوة لديها من كامنة إلى فاعلة، ليس في المشروعات والرؤى الداخلية بل أيضًا في سياساتها الخارجية، بدأت السعودية في ترتيب الأوضاع بالمنطقة ومهَّدت الطريق لتوافقاتٍ سياسية فاعلة تتجاوز كل الخلافات التي كانت قائمة، وتضمن مصالح جميع الأطراف، وتمنح فرصًا أقوى لمستقبل أفضل للمنطقة".