بحسب التقويم الدراسي.. الخميس 22 رمضان الجاري بداية إجازة عيد الفطر للطلاب

من المقرر- بحسب التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث للعام 1444- أن يتمتع الطلاب والطالبات بإجازة عيد الفطر السعيد، التي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس المقبل 22 رمضان المبارك الجاري، الموافق 13 إبريل.
وتُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 6 شوال المقبل، الموافق 26 إبريل الجاري، فيما يستمتع الطلاب بآخر إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا العام يومي الأحد والاثنين 8 -9 ذي القعدة، الموافقَين 28 -29 مايو، ويُسدل الستار على العام الدراسي 1444، الذي انطلق غرة صفر الماضي، واستمر 185 يومًا دراسيًا، مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة، الموافق 22 يونيو 2023م.
يُذكر أن عدد أيام الدراسة الفعليّة خلال العام الدراسي 185 يومًا دراسيًا، وعدد الإجازات أثناء العام الدراسي 10 إجازات، وعدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 56 يومًا، فيما تبلغ عدد أسابيع الفصل الدراسي للعام الدراسي 39 أسبوعًا، بمعدل 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة.