بحسب التقويم الدراسي.. الخميس 22 رمضان الجاري بداية إجازة عيد الفطر للطلاب

وتُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 6 شوال المقبل، الموافق 26 إبريل الجاري، فيما يستمتع الطلاب بآخر إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا العام يومي الأحد والاثنين 8 -9 ذي القعدة، الموافقَين 28 -29 مايو، ويُسدل الستار على العام الدراسي 1444، الذي انطلق غرة صفر الماضي، واستمر 185 يومًا دراسيًا، مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة، الموافق 22 يونيو 2023م.