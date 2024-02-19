من بينها "مشروع صوتك".. "سدايا" تستعرض منتجاتها الرقمية في معرض مستقبل الإعلام

ويتضمن جناح "سدايا", عرضًا لـ(مشروع صوتك) الذي عملت عليه, وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحول الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرّف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية، وتقنية (خدمة واكب) في تطبيق توكلنا خدمات الذي يتيح للشركاء نشر أخبارهم وأحداثهم بمختلف أنواعها من خلال تخصيص حساب خاص بكل جهة، و(تطبيق نفاذ) الذي يمكن من التحقق من هوية الفرد من أي مكان وفي أي وقت ويخدم مختلف الأفراد والقطاعات في المملكة.