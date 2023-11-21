"خريطة المماشي الرياضية في نجران".. مواقع جاذبة تتهيأ في إجازة الفصل الدراسي

هيّأت أمانة منطقة نجران، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام، المسارات الرياضية في المتنزهات والشوارع الرئيسية، للمواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي، والاستفادة من أجهزة اللياقة والتمارين الرياضية المتوفرة في عدد من المماشي التي تعزز الصحة العامة وتحسّن حياة الفرد.
وتولي أمانة المنطقة اهتمامًا خاصًّا بتجهيز وتهيئة المواقع التي تشهد توافد العديد من ممارسي رياضة المشي من مختلف فئات المجتمع؛ حيث يتجاوز عددها 17 ممشىً في مختلف أحياء مدينة نجران؛ حيث يفضل فئات عدة رياضة المشي مع ساعات الصباح الأولى وخلال وقت العصر وفي المساء، وخاصة في ممشى متنزه الملك فهد، الذي تساعد المناظر الطبيعية فيه على زيادة الرغبة في ممارسة رياضة المشي.
وتتوزع خريطة المماشي في مختلف أحياء نجران، وأبرزها: ممشى متنزه الملك فهد "بغابة سقام" ويبلغ طوله 2660 مترًا، وبعرض 10 أمتار، ويضم مسارات للدراجات وأجهزة رياضية، و"ممشى مجمع ملاعب حي الفهد" ويبلغ طوله 2410 أمتار وعرضه 4.70 أمتار، و"ممشى أرامكو" بحي المطار ويبلغ طوله 1550 مترًا بعرض 9 أمتار، ويضم أجهزة رياضية وجلسات ومنطقة للألعاب، وغيرها من المماشي التي تسهم في تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.