"خريطة المماشي الرياضية في نجران".. مواقع جاذبة تتهيأ في إجازة الفصل الدراسي

وتولي أمانة المنطقة اهتمامًا خاصًّا بتجهيز وتهيئة المواقع التي تشهد توافد العديد من ممارسي رياضة المشي من مختلف فئات المجتمع؛ حيث يتجاوز عددها 17 ممشىً في مختلف أحياء مدينة نجران؛ حيث يفضل فئات عدة رياضة المشي مع ساعات الصباح الأولى وخلال وقت العصر وفي المساء، وخاصة في ممشى متنزه الملك فهد، الذي تساعد المناظر الطبيعية فيه على زيادة الرغبة في ممارسة رياضة المشي.