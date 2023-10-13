"الهيئة الملكية لمكة" تعلن خدمة 100 مليون مستفيد من حافلات مكة خلال مليون و700 ألف رحلة

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة، أن مشروع حافلات مكة أسهم بدوره في سدّ فجوة الازدحام وحقّق تطلُّعات سكّان مدينة مكة وزوارها، وحلَّ نجاحه بالأدوار التكاملية التي عملت عليها الهيئة؛ بهدف تبادل الخبرات ووضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية مع كلٍ من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبرنامج ضيوف الرحمن، وإمارة منطقة مكة المكرّمة، وأمانة العاصمة المُقدسة؛ حيث تميّزت حافلات مكة بكونها حديثة متطورة صديقة للبيئة مضادة للانبعاثات الكربونية.