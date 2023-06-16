مطارات الدمام تدشن رحلات مباشرة من القيصومة إلى القاهرة

دشّنت شركة مطارات الدمام "داكو"، اليوم الجمعة، وجهة دولية جديدة للطيران المباشر من مطار القيصومة الدولي إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طيران النيل.
وأقامت "داكو" مراسم التدشين بهذه المناسبة، بدءًا من الترحيب إلى استقبال الطائرة بالقوس المائي وفقًا للعرف الدولي في صناعة النقل الجوي، وإيذانًا بانطلاق التشغيل بواقع رحلتين أسبوعيًا مباشرة من القيصومة إلى القاهرة.
وجاء التدشين بحضور ممثلين عن "داكو"، وممثلي طيران النيل، وبمشاركة المسؤولين من كل القطاعات بالمطار.
ورحّب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني بطيران النيل ومهنئًا بمناسبة بدء عملياتها التشغيلية بمطار القيصومة الدولي عبر رحلاتها المباشرة إلى القاهرة.
وأكد حرص "داكو" على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مطار القيصومة الدولي تزامنًا مع النمو المطرد في أعداد المسافرين.
وأوضح "الحسني" أن عدد المسافرين خلال العام 2023 بلغ أكثر من 98 ألف مسافر بزيادة تقدّر بـ6%، كما تجاوزت الزيادة في أعداد الرحلات نسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن مطار القيصومة الدولي مُقبل على نمو ملموس في الفترة القادمة من خلال العمل المتواصل مع كل الشركاء لتنمية الحركة الجوية؛ تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تترجم بدورها رؤية المملكة 2030.
وأردف: المطار يحظى باهتمام الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "مطارات" القابضة، ونثمن دعم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود واهتمامه المتواصل بمتابعة سير أعمال شركة مطارات الدمام وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير مطار القيصومة الدولي تلبيةً لاحتياجات المواطن والمقيم وزوار المحافظة.
وتابع: "داكو" تُسخّر كل طاقاتها وإمكانياتها لرفع معايير تجربة المسافر في جميع مطاراتها بالمنطقة الشرقية.