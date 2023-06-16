مطارات الدمام تدشن رحلات مباشرة من القيصومة إلى القاهرة

وأقامت "داكو" مراسم التدشين بهذه المناسبة، بدءًا من الترحيب إلى استقبال الطائرة بالقوس المائي وفقًا للعرف الدولي في صناعة النقل الجوي، وإيذانًا بانطلاق التشغيل بواقع رحلتين أسبوعيًا مباشرة من القيصومة إلى القاهرة.