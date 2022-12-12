شاهد.. صور جوية لواحة خيبر.. نخيل بين صخور بركانية

وأضاف: من اختار خيبر وجد فيها ما لا يجده في أي واحة، حيث ضمت خيبر جميع المميزات التي يسعى إليها البشر، من الأرض الخصبة، ووفرة المياه، كونها على طريق التجارة وتمتعها بالموقع الاستراتيجي ليسهل الدفاع عنها.