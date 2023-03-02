لأهالي مكة المكرمة وزوارها.. "الهيئة الملكية" تُطلق فعاليّة "مكة تجمعنا"

وتستمر الفعاليّة لمدة عشرة أيام وتشمل العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية حيث تبدأ رحلة الزوار بحارة الطيبين وتضم أكثر من 30 حرفيًا وأسرةً منتجة يعرضون حرفًا يدوية تشتهر بها مكة المكرمة إضافةً إلى المنتجات المحليَّة، والعديد من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، ومنطقة للطفل تضم مسرحًا للعروض وفقرةً للحكواتي والأفلام الكرتونية، والدراجات والرسم على الوجه وتجربة التلوين، ومنطقة للألعاب التقنية كسباق الفهد وتحدي السفيرو والباتاك والبلايستيشن والأركيد والوكسنق.