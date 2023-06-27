المسجد النبوي على أتم الاستعداد لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى

وبينت الوكالة استمرار العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "نسك"، ويكون الدخول للروضة للرجال والنساء من حملة التصاريح من ساحة باب (37)، وتكون الفترة الأولى للرجال من الساعة 12:30 صباحًا إلى صلاة الفجر، والفترة الثانية من الساعة 11:30 صباحًا إلى صلاة العشاء، فيما تكون الفترة الأولى للنساء من الساعة 5:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساءً إلى الساعة 12 صباحًا.