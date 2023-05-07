"المقهوي": 625 برنامجًا تأهيليًّا استفاد منها 201 متعافٍ من المخدرات بالشرقية

ارتفع الطلب على خدمة الاستشارات المتعلقة بالإدمان على المخدرات بنسبة 300% في الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية "تعافي"، وذلك بعد إطلاق الحملة الوطنية للحرب على المخدرات، وهو الارتفاع الذي يدل على الرغبة الكبيرة لدى كثير من المدمنين في التوقف عن تعاطي تلك الآفة القاتلة.
وكشف رئيس اللجنة العلمية في جمعية "تعافي"، الدكتور محمد المقهوي، عن تقديم 625 برنامجًا تأهيليًّا، استفاد منها 201 متعافٍ من الإدمان خلال الربع الأول من هذا العام 2023، تنوعت بين المحاضرات التوعوية والجلسات النفسية وجلسات الدعم الذاتي والإصلاح الأسري والدروس الدينية وإفطار الصائم، إضافة إلى البرامج التطويرية وبرامج الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والرياضية.
وأوضح "المقهوي" أن الجمعية أصبح عملها على مدار الساعة فيما يتعلق بالتواصل مع الأفراد والأُسر بالاستشارات الهاتفية والحضورية بمجال الإدمان؛ إذ ارتفعت نسبة الاستشارات الواردة للأخصائيين والمستشارين بالتوعية والتثقيف والعلاج بالجمعية إلى 300% خلال هذه الفترة المتزامنة مع الحملة الوطنية للحرب على المخدرات.
وبيَّن أن الجمعية تستقبل الاستشارات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وهاتفها الاستشاري 0535792000 بكل سرية وخصوصية للحالات.
وقال "المقهوي" إن جمعية "تعافي" الخيرية تُقدِّم العديد من البرامج التوعوية والتأهيلية وبرامج الدعم لأسر المدمنين، فيما ساهمت في تعافي الكثير من المدمنين، وعودتهم إلى أحضان أسرهم أفرادًا صالحين.
وأشار إلى أن جهود الجمعية تأتي بدعم قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة وتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-؛ إذ تحظى الجمعية باهتمامهم ورعايتهم بهدف القيام بدورها بالمحافظة على شباب هذا الوطن من الانحرافات السلوكية، وحماية تماسُك الأسرة والمجتمع.