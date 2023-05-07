"المقهوي": 625 برنامجًا تأهيليًّا استفاد منها 201 متعافٍ من المخدرات بالشرقية

وكشف رئيس اللجنة العلمية في جمعية "تعافي"، الدكتور محمد المقهوي، عن تقديم 625 برنامجًا تأهيليًّا، استفاد منها 201 متعافٍ من الإدمان خلال الربع الأول من هذا العام 2023، تنوعت بين المحاضرات التوعوية والجلسات النفسية وجلسات الدعم الذاتي والإصلاح الأسري والدروس الدينية وإفطار الصائم، إضافة إلى البرامج التطويرية وبرامج الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والرياضية.