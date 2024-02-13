المنتدى العالمي للمدن الذكية يستعرض الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات تزايد سكان العالم

وناقش خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي موضوعات مهمة خلال جلسات المنتدى تتعلق بمستقبل هذه المدن وهي: المدن العالمية، مستقبل التنقل الحضري، الخدمات العامة الذكية، التخطيط لبناء مدن خضراء في القرن القادم، المدن الذكية القائمة على حوكمة البيانات، الابتكار المعزز، ودعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن بحيث يكون الإنسان محور تنميتها، حيث أشار الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محصورة في فئة محددة بل أداة أساسية للتنمية، وأن استخدامه في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية يعزز التشخيص المبكر وتقديم الخدمات بفعالية أكبر.