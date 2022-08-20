أكاديمية الحوار تؤهل 32 متدربًا على مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين

وقدم البرنامج شرحًا متكاملًا من خلال برامج عملية وتطبيقية على الاتصال ونماذجه وخصائصه وأشكاله واستخدام مهارات التأثير على المتلقي عند إدارة الحوار، إضافة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار، وتطبيق مهارات التواصل على المستوى الوطني ومع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى، بما يسهم في تعزيز قيم التعايش والتسامح.