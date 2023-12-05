"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحث على النزاهة ومحاربة الفساد

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري 1445هـ، في جميع مناطق المملكة للحديث عن اهتمام القيادة بالرقابة على المال العام وعدم الاعتداء عليه، وحث الناس على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، وتنمية الوازع الديني لديهم لتعزيز النزاهة والأمانة وبيان ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة للحثّ على ذلك، والتوعية بالمسؤولية المجتمعية تجاهه، وضرورة الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.