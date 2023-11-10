وزير الخارجية يلتقي نظيره بجمهورية "سيشل" ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية - الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الرياض.