"الكرت" مهنّئًا باليوم الوطني: وطنُنا الغالي سامقٌ كالنجوم الزواهر شامخٌ كالجبال الراسيات

وأضاف: في خضمّ هذا الفرح نتذكّر الجهودَ الكبيرة التي قام بها موحّد هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأثمرت هذا الإنجاز العظيم؛ حيث توحّدت البلاد والقلوب وانطلق قطار التنمية في كافة الأرجاء، وهانحن ولله الحمد ننعم بخيراته.