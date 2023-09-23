"الكرت" مهنّئًا باليوم الوطني: وطنُنا الغالي سامقٌ كالنجوم الزواهر شامخٌ كالجبال الراسيات

رفع رئيسُ سفراء جمعية الأدب بمنطقة الباحة، جمعان بن علي الكرت، باسمه ونيابة عن زملائه سفراء جمعية الأدب بالباحة؛ أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني المجيد الـ93.
وقال "الكرت": تغمرنا مشاعر الفرحة والرضا ونحن نرى وطننا الغالي سامقًا كالنجوم الزواهر، شامخًا كالجبال الراسيات، تعلو هامته السحاب وتمتدّ جذوره في أعماق هذه الأرض الطاهرة أرض الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة المحمدية.
وأضاف: في خضمّ هذا الفرح نتذكّر الجهودَ الكبيرة التي قام بها موحّد هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأثمرت هذا الإنجاز العظيم؛ حيث توحّدت البلاد والقلوب وانطلق قطار التنمية في كافة الأرجاء، وهانحن ولله الحمد ننعم بخيراته.
وأضاف: اليومُ الوطني للمملكة العربية السعودية واحدٌ من الأيام المجيدة التي أحدثت تحوّلًا ونقلة تاريخية في مسيرة الجزيرة العربية، بما يمثّله من إنجازات مشرقة ونهضة مستمرة.