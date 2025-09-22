وزير الخارجية يشارك في اجتماع خطة إعمار غزة ويؤكد: لا للتهجير والاستيطان وآن أوان وقف الحرب

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، الاثنين، في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.