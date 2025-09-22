وزير الخارجية يشارك في اجتماع خطة إعمار غزة ويؤكد: لا للتهجير والاستيطان وآن أوان وقف الحرب

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، الاثنين، في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
وشهد الاجتماع تأكيدًا على ضرورة منع التهجير تحت أي مسوغ، والتحذير من مخاطر الضم وتوسيع الاستيطان، إلى جانب التشديد على الإنهاء الفوري للحرب في قطاع غزة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية البدء بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، بوصفها خطوة محورية لإعادة الحياة والاستقرار في القطاع.
وحضر الاجتماع الوزاري، الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية، الدكتورة منال رضوان.