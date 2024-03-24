شاهد أبطال رمضان.. رجال عاهدوا الله على خدمة ضيوفه وحماية وطنهم

ومنذ عقود متواصلة يبذل "أبطال رمضان" جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن، وقد عاهدوا الله على توفير الأمن والأمان فيما تنهض سواعدهم تلبيةً للمعتمرين وتسهيلاً لهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة بالمسجد الحرام، بينما يقف رجال المرور ميدانيًا لتسهيل حركة سير المركبات في الطرقات في ظل الأجواء الماطرة في شهر رمضان المبارك.