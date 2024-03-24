شاهد أبطال رمضان.. رجال عاهدوا الله على خدمة ضيوفه وحماية وطنهم

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة صور أبطال رمضان، رجال الأمن في الداخل وعلى حدود الوطن، والتي تبيّن مدى همتهم العالية التي تستند إلى توفيق الله ثم بمتابعة ولاة الأمر، حفظهم الله ورعاهم.
ومنذ عقود متواصلة يبذل "أبطال رمضان" جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن، وقد عاهدوا الله على توفير الأمن والأمان فيما تنهض سواعدهم تلبيةً للمعتمرين وتسهيلاً لهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة بالمسجد الحرام، بينما يقف رجال المرور ميدانيًا لتسهيل حركة سير المركبات في الطرقات في ظل الأجواء الماطرة في شهر رمضان المبارك.
وفي الطرف الآخر، يحرس بواسل الأمن بلادنا على حدودها المترامية لا ينكفون ولا يتعبون في حماية وصيانة هذا البلد المعطاء.