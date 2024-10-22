مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحةً مجهرية معقدة لأربعيني عانى من ثقوب بالعينين وانفصال حاد بالشبكية

وأفاد بأنه اتخذ قرار أهمية التدخل الجراحي، للحيلولة دون إصابة المريض بالمزيد من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان النظر بشكل كامل؛ حيث تم البدء بإعطائه حقنة خاصة قبل العملية بـ3 أيام؛ للعمل على إيقاف النزيف وانكماش الأوعية الدموية غير الطبيعية، ومن ثم عمل الجراحة التي استغرقت 3 ساعات، وتم فيها استخدام تقنية الضوء الخارجي المتطورة (Chandelier Light)؛ وذلك لإزالة الجسم الزجاجي والنزيف، بالإضافة إلى استخدام تقنية (Bimanual Delamination Of Membranes) لإزالة التليفات بشكل دقيق ومتقن، كما تم الاستعانة بتقنية الليزر الداخلي لعلاج الثقوب المختلفة وكي أطراف الشبكية والأوعية الدموية غير الطبيعية، وفي نهاية العملية تم إعادة الشبكية إلى موقعها الصحيح، والاستعانة بمادة زيت السيليكون للعمل على تثبيت الشبكية.