مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحةً مجهرية معقدة لأربعيني عانى من ثقوب بالعينين وانفصال حاد بالشبكية

تَمكن مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من إجراء عملية دقيقة جدًّا، لإنهاء معاناة مُراجع يبلغ من العمر 42 عامًا، يشكو من تدنٍّ شديد في مستويات الرؤية بالعين اليسرى، وفقدان القدرة على الإبصار بالعين اليمنى؛ وذلك نتيجة اعتلال الشبكية السكري، الذي سبّب له حدوث انفصال معقد بالشبكية وتحركها عن مكانها؛ الأمر الذي أعاقه عن أداء مهامه اليومية.
ذكر ذلك الدكتور عبدالعزيز الشمراني استشاري طب وجراحة العيون والشبكية رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أنه فور وصول المراجع للعيادة والاستماع إلى شكواه والاطلاع على ملفه الطبي؛ تَبَين أنه بدأ مرحلة فقدان مستويات النظر منذ شهر ونصف، وبعد إخضاعه لفحوصات دقيقة بالتصوير الطبقي للشبكية (O.C.T)، مع توسيع البؤبؤ وقاع العين، بالإضافة إلى الأشعة الصوتية للجهة اليمين، اتضح أن لديه تليفات ونزيفًا وثقوبًا مخفية بالعينين؛ فضلًا عن حدوث تحرك كبير للشبكية وانفصالها عن مكانها الطبيعي.
وأفاد بأنه اتخذ قرار أهمية التدخل الجراحي، للحيلولة دون إصابة المريض بالمزيد من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان النظر بشكل كامل؛ حيث تم البدء بإعطائه حقنة خاصة قبل العملية بـ3 أيام؛ للعمل على إيقاف النزيف وانكماش الأوعية الدموية غير الطبيعية، ومن ثم عمل الجراحة التي استغرقت 3 ساعات، وتم فيها استخدام تقنية الضوء الخارجي المتطورة (Chandelier Light)؛ وذلك لإزالة الجسم الزجاجي والنزيف، بالإضافة إلى استخدام تقنية (Bimanual Delamination Of Membranes) لإزالة التليفات بشكل دقيق ومتقن، كما تم الاستعانة بتقنية الليزر الداخلي لعلاج الثقوب المختلفة وكي أطراف الشبكية والأوعية الدموية غير الطبيعية، وفي نهاية العملية تم إعادة الشبكية إلى موقعها الصحيح، والاستعانة بمادة زيت السيليكون للعمل على تثبيت الشبكية.
واختتم د.الشمراني حديثه بالقول إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وعند إزالة أربطة العين لم يتوقع المراجع هذه النتائج، وفوجئ بالتحسن الكبير في كفاءة النظر لديه والجودة العالية بالرؤية، كما تم إجراء فحص دقيق لشبكية العين، وتَبين عودة الرؤية بكفاءة للعينين.