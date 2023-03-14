انطلاق مهرجان "الحبحب العثري 2" في الليث.. الأحد المقبل

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: هناك استعدادات مكثفة تشهدها محافظة الليث قبيل انطلاق فعاليات المهرجان في نسخته الثانية، والذي تنظمه الوزارة؛ حيث يضم معرضًا للحبحب وفعاليات متنوعة تضم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع.