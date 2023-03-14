انطلاق مهرجان "الحبحب العثري 2" في الليث.. الأحد المقبل

يرعى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، الأحد المقبل، انطلاق فعاليات مهرجان "الحبحب العثري" الثاني في المحافظة، والذي تستضيفه المحافظة في الكورنيش الشمالي بجوار النافورة التفاعلية.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: هناك استعدادات مكثفة تشهدها محافظة الليث قبيل انطلاق فعاليات المهرجان في نسخته الثانية، والذي تنظمه الوزارة؛ حيث يضم معرضًا للحبحب وفعاليات متنوعة تضم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع.
وأضاف: سيقام على هامش المعرض عدد من ورش العمل المتخصصة، والتي يشارك في تقديمها متخصصون في مجال الزراعة العضوية، عبر تخصيص منطقة للمزارعين العضويين والمهتمين بهذا المجال، من المنتجين المحليين بالتعاون مع الوزارة.
من جهته، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن المهرجان سيساهم في تطوير ودعم المزارعين المحليين؛ حيث يهدف المهرجان إلى تسويق منتجاتهم وإلى دعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب والتي تعتبر من المميزات النسبية للمحافظة.
وأشار المهابي إلى نجاح مهرجان الحبحب العثري في نسخته الأولى بمحافظة الليث؛ حيث حقق نجاحًا باهرًا.