"زين السعودية" تحقق إنجازاً استثنائياً في خدمات الجيل الخامس 5G خلال موسم الحج 1445هـ

وتؤكد هذه الأرقام على قدرات "زين السعودية" الكبيرة في توفير أفضل بنية اتصالات رقمية، وريادتها للجيل الخامس (5G)، حيث كانت قد أطلقت أكبر شبكة جيل خامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والثالثة على مستوى العالم، إضافةً إلى إطلاقها أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، وذلك في إطار التزامها بتسخير التقنية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين البيئة، واعتمادها حلول وتطبيقات جديدة تحاكي الجيل المقبل من الحلول الرقمية. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي، ضمن خطةٍ متكاملة لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G)، ومنظومة خدماتها الرقمية.