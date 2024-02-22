محافظ المجاردة: نعيش في رغد عيش بدولة أول إعلان فيها "الحكم لله"

رفع محافظ المجاردة ناصر بن مفرح العسيري، اليوم الخميس، التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وقال "العسيري": "ثلاثة قرون من المجد والعز والفخر والشموخ.. ثلاثة قرون يا وطن الأمجاد ونحن نعيش في رغد عيش وأمان واطمئنان في دولة أول إعلان فيها "الحكم لله" وفي شعارها تحمل اسم الله، وقيادتها تحكم بشرع الله".
وأضاف: "بهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمى آيات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - أيدهما الله - وأمير منطقة عسير ونائبه - حفظهما الله-، والتى نستحضر فيها بطولات مضت واحلام تحققت".
كما قال "العسيري": إن "يوم التأسيس" يوم مجيد وخالد في ذاكرة أبناء المملكة الذين يعبرون فيه عن مدى حُبِّهم وولائهم وارتباطهم التاريخي بثرى هذا الوطن العزيز ومدى ارتباطهم بحكّامه الأكارم".