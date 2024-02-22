محافظ المجاردة: نعيش في رغد عيش بدولة أول إعلان فيها "الحكم لله"

كما قال "العسيري": إن "‏يوم التأسيس" يوم مجيد وخالد في ذاكرة أبناء المملكة الذين يعبرون فيه عن مدى حُبِّهم وولائهم وارتباطهم التاريخي بثرى هذا الوطن العزيز ومدى ارتباطهم بحكّامه الأكارم".