بهدف تعزيز الرقابة البيئية.. 56 جولة على مجمعات تعدين مكة

نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أكثر من 56 جولة تفتيشية مشتركة على مجمعات تعدين مكة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة التعدين، في منطقة مكة المكرمة.
تهدف هذه الجولات إلى تعزيز الرقابة البيئية وتحسين الأداء في قطاع التعدين؛ ما يعكس دور المركز الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الفعّال بين الجهات المعنية.
ومنذ بداية عام 2024، نفذ المركز جولات تفتيشية على مجمعات التعدين في منطقة مكة المكرمة؛ حيث تم زيارة ما يقرب من 52 منشأة تعدينية بنحو 56 جولة تفتيشية مشتركة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبلغ إجمالي عدد المخالفات 42 مخالفة، وكانت أبرزها مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي.
ونظم الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، جولة ميدانية مشتركة في مجمع "بريمان" للتعدين الواقع شرق محافظة جدة، الذي يضم نحو 52 منشأة وكسارة عاملة.
وذلك بالتعاون مع وكيل الإشراف على العمليات التعدينية المهندس أحمد فقيه في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونائب الرئيس لقطاع الامتثال في شركة إسناد م. أمين الغامدي بتنظيم.
تؤكد هذه الجهود المشتركة التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرقابة البيئية في قطاع التعدين.
يُذكر أنه منذ بداية 2024، نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة السعودية لخدمات التعدين، جولات تفتيشية، شملت تسعة مجمعات تعدينية في ثماني مناطق مختلفة من المملكة؛ حيث زار ما يقرب من 219 منشأة تعدينية خلال هذه الجولات.