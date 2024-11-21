بهدف تعزيز الرقابة البيئية.. 56 جولة على مجمعات تعدين مكة

ومنذ بداية عام 2024، نفذ المركز جولات تفتيشية على مجمعات التعدين في منطقة مكة المكرمة؛ حيث تم زيارة ما يقرب من 52 منشأة تعدينية بنحو 56 جولة تفتيشية مشتركة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبلغ إجمالي عدد المخالفات 42 مخالفة، وكانت أبرزها مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي.